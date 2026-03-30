Sophie Turner sufre lesión y se pausa rodaje de Tomb Raider

La realización de la nueva serie de Tomb Raider enfrenta un retraso inesperado. La filmación tuvo que ser detenida temporalmente debido a una lesión sufrida por su actriz principal, Sophie Turner, quien da vida a la famosa Lara Croft.

Desde la producción de Prime Video, se informó que la actriz sufre de una molestia leve, pero que es suficiente para paralizar las grabaciones hasta que se recupere. Es posible que la pausa dure varias semanas.

El proyecto, que estaba siendo grabado en el condado de Surrey, en Inglaterra, enfrenta más complicaciones, ya que las escenas que deben filmarse requieren un esfuerzo físico considerable. Según los informes, Turner ya tenía problemas en la espalda antes de comenzar a filmar, lo que pudo haber empeorado con las largas jornadas de trabajo.

Incluso, fuentes cercanas indican que el equipo está considerando diferentes opciones para continuar con la serie, aunque cambiar a la actriz principal sería un desafío, teniendo en cuenta el material que ya se ha grabado.

Por el momento, el equipo espera que se recupere pronto para poder regresar al trabajo y avanzar con una de las adaptaciones más esperadas del mundo de la acción.