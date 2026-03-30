La serie de Harry Potter rompe récord con su tráiler en HBO

El regreso del universo mágico de Harry Potter ya está generando gran expectativa a nivel mundial. El primer avance de la serie obtuvo números impresionantes en un tiempo récord, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos de HBO en su historia reciente.

En tan solo 48 horas, el tráiler reunió cientos de millones de visualizaciones, demostrando el gran interés del público por esta nueva adaptación de la obra de J. K. Rowling.

El proyecto comenzará con una primera temporada basada en «La piedra filosofal», e incluirá ocho episodios. La intención es llevar a cabo una temporada para cada libro, lo que permitirá explorar más a fondo la trama y sus personajes.

En cuanto al reparto, la producción opta por caras nuevas, con Dominic McLaughlin (Harry Potter) asumiendo el papel principal, junto a Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley), quienes representarán al famoso trío principal.

Esta serie marcará el regreso de la franquicia a la pantalla después de más de diez años desde el cierre de las películas, y tiene como objetivo ofrecer una versión más detallada y fiel al material original.