SPI refuerza seguridad en el Casco Antiguo y la Cinta Costera

El Servicio de Protección Institucional (SPI) reforzará la vigilancia en el área de operación del Casco Antiguo y Cinta Costera I, II, III, a través de la operación “Escudo Negro”, que tiene como finalidad detectar, controlar y sacar de circulación a personas que quieran delinquir o entorpecer el libre esparcimiento -principalmente- de familias que acuden a estas zonas de recreación.

Armando King, director del SPI, informó a la ciudadanía la incorporación de este dispositivo de seguridad al cual se integran 350 unidades de terreno adicionales al servicio operativo diario dentro del área de sus operaciones, para reforzar la presencia institucional y garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros que visitan el área turística.

“Esta acción establece controles efectivos para contrarrestar acciones delictivas de quienes se encuentran al margen de la ley, fortaleciendo las labores de vigilancia, control y prevención, como parte de un esfuerzo firme para preservar la sana convivencia”, destacó durante el lanzamiento de este operativo.

La operación “Escudo Negro” busca la convivencia pacífica en toda la zona donde se desarrollan actividades comerciales, artesanales y turísticas, con medidas preventivas y mayor presencia para evitar que se cometan delitos en áreas -principalmente- de alta concurrencia que en ocasiones es aprovechada por personas ajenas para cometer fechorías.

A través de este despliegue, se incrementa la capacidad de respuesta de las unidades en el terreno, permitiendo una intervención oportuna ante cualquier situación que altere el orden público, además, se refuerza el compromiso de preservar el orden y la seguridad en los espacios públicos, mediante acciones concretas y una presencia activa en áreas estratégicas.

King, igualmente, hizo énfasis a las unidades del SPI en que confía en la preparación para esta misión que demanda disciplina, compromiso y profesionalismo, tomando en cuenta que cada acción, cada patrullaje e intervención son determinantes para negar espacios a la delincuencia y mantener el control en las áreas de operaciones.

“Confiamos en su preparación, criterio y vocación de servicio para actuar con firmeza, apegados a las leyes, a los derechos humanos y brindar un trato digno a la ciudadanía”, concluyó.