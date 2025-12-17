Suecia plantea limitar la donación de esperma y óvulos

Connect with us

Published

13 horas atrás

on

Suecia impulsó este viernes un debate entre sus socios europeos para limitar el número de donaciones de esperma y óvulos entre los países de la UE, que han aumentado en las últimas décadas, planteando «varias preocupaciones éticas y regulatorias».

Los tratamientos de reproducción asistida se han incrementado por los cambios sociales y legislativos en los últimos años, entre ellos «la disminución general de la fertilidad o la tendencia a tener hijos a una edad más tardía», señala la propuesta a la que tuvo acceso EFE.

Los países también han adaptado las leyes para que las parejas lesbianas o las mujeres solteras puedan tener hijos.

A ello, se añade las dificultades de varios países europeos para encontrar suficientes donantes, teniendo que recurrir a «criobancos comerciales que exportan gametos a nivel internacional», muchos de ellos en Dinamarca.

Falta regulación

Varios países de la UE han limitado el número de hijos que pueden nacer de un mismo donante, entre ellos España (a seis), pero la falta de una regulación a nivel internacional sobre las donaciones de esperma y óvulos entre países genera «varias preocupaciones éticas y regulatorias», continúa la propuesta.

«Uno de los principales criobancos daneses estima que ha ayudado a nacer a más de 85.000 niños» en Europa, apunta el documento, que también destaca a que la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología ha descubierto que alrededor del 50 % de todos los tratamientos de donación de óvulos europeos se realizan en España.

Algunos criobancos comerciales han establecido límites, como un máximo de 75 familias por donante, pero no todos lo han hecho.

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Senafront despide con honores al sargento segundo post mortem Moisés Castillo

Con las palabras del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, de una sola fuerza, el Servicio Nacional de Fronteras...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

«Sin Límites – Taboga a Mar Abierto»: La primera mujer con discapacidad en cruzar a nado desde Panamá hasta la Isla de Taboga

En un hito histórico para el deporte y la inclusión, Ana María Guerra, nadadora de aguas abiertas y activista por...
POLÍTICA7 horas atrás

INEC prevé un año de crecimiento para el 2026

El directo del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC), José Francisco García, explicó las causas del repunte...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

El corregimiento de Don Bosco se llenará de alegría, color y espíritu navideño este domingo 21 de diciembre, con la realización...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Presidente Mulino recibe dividendos del Canal por B/.2,965 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en nombre de todos los panameños recibió los dividendos de la Autoridad...
