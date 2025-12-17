Suecia plantea limitar la donación de esperma y óvulos

Suecia impulsó este viernes un debate entre sus socios europeos para limitar el número de donaciones de esperma y óvulos entre los países de la UE, que han aumentado en las últimas décadas, planteando «varias preocupaciones éticas y regulatorias».

Los tratamientos de reproducción asistida se han incrementado por los cambios sociales y legislativos en los últimos años, entre ellos «la disminución general de la fertilidad o la tendencia a tener hijos a una edad más tardía», señala la propuesta a la que tuvo acceso EFE.

Los países también han adaptado las leyes para que las parejas lesbianas o las mujeres solteras puedan tener hijos.

A ello, se añade las dificultades de varios países europeos para encontrar suficientes donantes, teniendo que recurrir a «criobancos comerciales que exportan gametos a nivel internacional», muchos de ellos en Dinamarca.

Falta regulación

Varios países de la UE han limitado el número de hijos que pueden nacer de un mismo donante, entre ellos España (a seis), pero la falta de una regulación a nivel internacional sobre las donaciones de esperma y óvulos entre países genera «varias preocupaciones éticas y regulatorias», continúa la propuesta.

«Uno de los principales criobancos daneses estima que ha ayudado a nacer a más de 85.000 niños» en Europa, apunta el documento, que también destaca a que la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología ha descubierto que alrededor del 50 % de todos los tratamientos de donación de óvulos europeos se realizan en España.

Algunos criobancos comerciales han establecido límites, como un máximo de 75 familias por donante, pero no todos lo han hecho.