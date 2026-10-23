Tensión en Haití: Bukele envía tropas para rescatar a cuatro técnicos

El Salvador desplegó 100 soldados de sus fuerzas especiales en Haití con la misión de rescatar a 4 técnicos salvadoreños que están retenidos por pandillas de ese país.

«Señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional. Nuestra misión solo cuenta con pilotos y personal técnico cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra», manifestó el mandatario.

Las tropas salvadoreñas aún no han tenido enfrentamientos, pero las pandillas advirtieron que está preparadas para pelear.

En sus primeros comentarios desde el ataque del domingo en Croix-des-Bouquets, el gobierno de Haití informó la noche del miércoles que los cuatro desaparecidos fueron secuestrados. Las autoridades han dicho que los soldados viajaban a bordo de un vehículo blindado que fue atacado por pandillas, las cuales también utilizaron explosivos.