Tiroteo en Carolina del Norte deja 5 muertos

Cinco personas han fallecido y dos resultaron heridas, luego que la tarde de este jueves 13 de octubre se registrara un tiroteo en el vecindario de Hedingham, al este de Raleigh, Carolina del Norte.

Entre los fallecidos se encuentra un agente de la policía local quien se encontraba fuera de servicio; Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas de manera inmediata al hospital más cercano, uno de ellos otro agente fue dado de alta al poco tiempo dado que sus heridas no ponían en peligro su vida, por otro lado la segunda persona herida se encuntra en estado crítico.

Según los informes policiales, el responsable un joven de 15 años vestido de camuflaje, comenzó a realizar disparos con una escopeta en el vecindario alrededor de las 5:00 de la tarde, inmediatamente unidades policiales se dirigieron a lugar del tiroteo activo.

Multiple law enforcement agencies are involved in this investigation. We are advising residents in the area of Hedingham neighborhood to remain indoors.

