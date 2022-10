Jurado recomienda cadena perpetua para Nikolas Cruz

Luego de 4 largas semanas entre declaraciones y testimonios, el jurado de Florida recomendó el día de ayer jueves 13 de octubre que, Nikolas Cruz responsable del tiroteo masivo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, el 14 de febrero del 2018, sea condenado a cadena perpetua y no a pena de muerte.

Cruz quien previamente se había declarado culpable del asesinato de 17 personas, en lo que ahora se conoce la masacre de Parkland; Aún se encuentra a la espera del veredicto final de la juez del circuito de Broward, Elizabeth Scherer. Scherer no podrá alejarse de la recomendación a cadena perpetua expuesta por los 12 miembros del jurado.

Al conocerse la recomendación del jurado, familiares de las víctimas se mostraron visiblemente molestos y decepcionados, dado que esperaban que el jurado recomendara la pena de muerte para Cruz. “Es bastante irreal que nadie haya prestado atención a los hechos de este caso, que nadie pueda recordar quién es la víctima y cómo es”, dijo Tony Mantalto, padre de Gina Mantalto una de las víctimas.

Prior to the shooting the Parkland murderer said he wanted to kill 20 people. He stopped after killing 17 including my sweet little boy Alex. Afterwards he didn’t want to die. He wanted to live. Today he got everything he wanted. While our loved ones are in the cemetery.

— Max Schachter (@maxschachter) October 13, 2022