Tormenta Nicole obliga a cambiar de fecha juego de Panamá

El paso de la Tormenta Tropical Nicole por el Caribe ha obligado a posponer el juego de Panamá por las Eliminatorias al Mundial de Baloncesto 2023, que jugaría contra la selección de Bahamas.

La isla caribeña serán de uno de los países afectados por los fuertes vientos y lluvia, por lo que la FIBA decidió pasar para el día viernes a la misma hora el juego de la Roja Sin Mangas.

Este partido será transmistido en exclusiva por Nex panamá y a través del streaming en www.nexpanama.com

Due to Tropical Storm Nicole, the game between 🇧🇸 Bahamas and 🇵🇦 Panama, scheduled for Thursday November 10 in Nassau has been postponed to Friday November 11, at 8:00pm local.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/gSlSPV6JAd

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 9, 2022