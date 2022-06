Triple tanda de la Liga de Naciones para este viernes

La primera jornada de la Liga de Naciones dejó resultados inesperados y muchos goles.

Panamá, Dominicana, Guyana Francesa, Antigua y Barbuda comenzaron con triunfos su camino en el certamen, lo que les da altas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Este viernes continúa la acción por la pantalla de Nex Panamá con tres partidos: Isla de San Martin vs. Aruba, Curazao vs. Honduras y Nicaragua vs. Trinidad y Tobago

Este es el calendario completo para este fin de semana: