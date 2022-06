Panamá goleó a Arabia Saudita en el torneo Maurice Revello

Panamá destapó su ofensiva contra Arabia Saudita, y consiguió una importante victoria 4-2 en su tercer partido en el torneo Maurice Revello.

Los dirigidos por Doniga obtuvieron 3 puntos que dejan a Panamá muy cerca de clasificación a la siguiente ronda, pero debe ligar una victoria de Argentina sobre Francia para que se produzca el milagro.

Los goles panameños fueron convertidos por Jorge Méndez (20´) Ángel Orelien (55´y 57´) y un autogol de Salem Al Najdi.

🇵🇦 Watch the stunning goal of Jorge Mendez (@fepafut x @cdplazaamador) as if you were on the pitch 🔥🔥🔥#TMR2022 pic.twitter.com/anLDfRzlyK

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 4, 2022