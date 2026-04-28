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Unión Europea pide a Irán abolición de la pena de muerte

Published

6 horas atrás

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La Unión Europea (UE) sostuvo este martes que el «ritmo actual de ejecuciones» en Irán «es espantoso», e instó a las autoridades iraníes a que adopten «una política coherente para la abolición total de la pena de muerte» en el país.

«La UE se opone firmemente (…) al uso de la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. La pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y la prohibición absoluta de castigos crueles, inhumanos o degradantes. No disuade el delito y hace que los errores judiciales sean irreversibles», se indica en un comunicado del Servicio de Acción Exterior comunitario.

El bloque comunitario condenó en particular «el uso de la pena capital como respuesta a la disidencia interna» y reiteró su llamamiento al Gobierno iraní para que «ponga fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar sentencias de muerte contra los manifestantes».

 

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