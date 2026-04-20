Xbox muestra el primer vistazo de Metro 2039

Metro 2039 es la cuarta entrega de la icónica saga postapocalíptica de shooters de 4A Games. Al igual que los juegos anteriores de la serie, contará con una campaña para un jugador centrada en la historia, creada con habilidad y pasión por un equipo global fundado y con sede mayoritaria en Ucrania.

La historia

Después de que Metro Exodus expandiera el universo de la saga, Metro 2039 regresa a sus orígenes en el metro de Moscú, volviendo a los túneles y centrándose en la esencia de Metro, según el director creativo Andriy ‘mLs’ Shevchenko.

Todas las facciones independientes que antes poblaban el Metro se han unido bajo una dictadura, liderada por un auténtico villano. El usuario jugará como El Extraño, «un ermitaño atormentado por violentas pesadillas, obligado a emprender un angustioso viaje de regreso al Metro, un lugar al que juró no volver jamás», según describe Pawel Ulmer, codirector creativo y diseñador de audio principal. Cabe destacar que El Extraño será el primer protagonista principal de la serie con voz propia.

El tráiler cinematográfico muestra una de las pesadillas de El Extraño, alternando entre momentos e imágenes sombrías y violentas de su traumática vida, sin saber nunca qué es real. Al despertar en el presente, emprende el camino de regreso al Metro con una determinación implacable.

Según Ulmer, este será el capítulo más oscuro de la saga Metro hasta la fecha. “No estamos idealizando el mundo postapocalíptico ni creando un parque temático a partir de él. Metro siempre ha ofrecido una visión más trágica de nuestras acciones como humanidad.”

Jugabilidad

Ambientado en una estación de metro en ruinas, vemos los elementos característicos de la saga: armamento artesanal, gráficos impresionantes y la preferencia por usar objetos del juego en lugar de una interfaz tradicional, especialmente el reloj del Extraño que marca el tiempo restante. Vemos algunos destellos de exploración, con el Extraño examinando un cuerpo desplomado contra una columna, antes de presenciar una secuencia de acción.

El Extraño es atacado por los Nosalises, monstruos que regresan y que se asemejan a feroces topos, con el tamaño y las proporciones de gorilas, que se han estrellado en el túnel que conduce a la estación. La secuencia nos da una idea de la naturaleza táctica del combate: el Extraño decide bajar corriendo por una escalera mecánica en lugar de enfrentarse a los enemigos de inmediato, pero al preparar su arma, esta falla, lo que parece indicar que el jugador deberá prestar mucha atención a la munición y al mantenimiento. Cuando un Nosalis comienza a atacarlo, El Extraño saca un cuchillo y apuñala a la bestia en el cuello.

Narrativa ambiental

Cada detalle del mundo de Metro 2039 será cuidadosamente diseñado para crear una sensación de historia y una especificidad vivida. Shevchenko describió este enfoque del diseño de niveles narrativos como «historias congeladas». No se trata de los típicos esqueletos y grafitis de la narrativa ambiental de antaño, sino de áreas cuidadosamente preparadas con objetos, cuerpos y accesorios que permiten a los jugadores observadores reconstruir micronarrativas a lo largo del entorno.

«Nada está prefabricado; todo es único y auténtico», explicó el productor ejecutivo Jon Bloch. “Cuando entras en una habitación, queda claro que allí vivió una persona. Puedes sentir lo que estaba haciendo justo antes de irse o morir.”