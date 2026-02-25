Nelson Colón está optimista con el quinteto nacional

La Selección Nacional de Baloncesto prosigue con su entrenamientos bajo la tutela del puertorriqueño Nelson Colón, quien por primera vez trabaja con el equipo completo.

En sus primeras declaraciones, Colón destacó la importancia de estas primeras prácticas con los jugadores para acoplarse a su idea de juego. «El grupo es bien receptivo, todo el mundo en la misma página. Estamos construyendo lo que queremos hacer tanto en defensa como en la parte ofensiva», dijo a los medios de comunicación.

El coach afirmó que su objetivo es estos momentos es guiar a los jugadores en busca de encontrar una identidad de juego.

«Se han ido añadiendo piezas nuevas, algunos jugadores llegaron hoy a la práctica. En resumen, estoy muy complacido y creo que estamos mucho más adelanta de lo que yo pensaba», puntualizó Colón.

Sobre el momento que atraviesa el quinteto nacional en el Clasificatorio al Mundial, el entrenador dijo que no hay que pensar el derrotas anteriores sino concentrarse en la venidera ventana, donde se enfrentarán contra Cuba y Argentina.

De igual manera, hizo un llamado a los aficionados para acuden a la Arena Roberto Durán para apoyar a los jugadores. «Ojalá podamos ver esta arena llena y que disfruten este partido con nosotros, y nos den la oportunidad de mostrar lo que podemos ofrecer», finalizó.