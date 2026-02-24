Connect with us

Campeonato de Béisbol Mayor iniciará en el renovado estadio Roberto Mariano Bula

Dos nuevos panameños llegan al Red Bull New York II

Estas son las convocadas para las eliminatorias de Concacaf W

San Miguelito defendió su localía ante el Galaxy

Ken Griffey Jr. será el embajador del Clásico Mundial de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol reveló el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al «Line Up de Estrellas», arrancando el próximo 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula.

Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m.

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m.

E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m.

El «Line Up de Estrellas» es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

