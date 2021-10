Abierto de Australia podría aceptar a jugadores no vacunados

Los requisitos de inmigración podrían facilitar la presencia de tenistas no vacunados contra el coronavirus en el Abierto de Australia, el primer torneo de Grand Slam de 2022, si cumplen una estricta cuarentena de 14 días.

La semana pasada, líderes políticos federales y estatales de alto nivel dijeron que era improbable que aquellos jugadores que no han completado la doble vacunación contra el COVID-19 recibirán el visado para participar en el torneo, que se disputará del 17 al 30 de enero en el Melbourne Park.

Temprano el lunes, un correo filtrado enviado por la WTA al Consejo de Jugadoras, publicado por The New York Times y el diario The Age, de Melbourne, sugiere que las jugadoras no vacunadas podrían recibir visas, pero deberán pasar dos semanas aisladas en cuarentena en un hotel.

Los tenistas plenamente vacunados estarán exentos de la cuarentena.