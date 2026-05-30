Connect with us

DEPORTES INTERNACIONALES

PSG es nuevamente campeón de Europa

DEPORTES INTERNACIONALES

Deportivo de La Coruña regresa a primera división después de 8 años

DEPORTES INTERNACIONALES

Hansi Flick tras quedar campeón: «Nunca olvidaré este día»

DEPORTES INTERNACIONALES

Real Madrid impone sanción de 500 mil euros a Valverde y Tchouaméni

DEPORTES INTERNACIONALES DEPORTES NACIONALES

Yankees consiguen su victoria 14 en 16 juegos

DEPORTES INTERNACIONALES

PSG es nuevamente campeón de Europa

Published

10 horas atrás

on

El París Saint-Germain se proclamó vencedor de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

La final de Budapest prolongó el maleficio continental del Arsenal, que, a pesar de terminar invicto la competición, el único en conseguirlo, y tener encarrilado el partido, acabó abatido, derrotado, tal y como sucedió hace veinte años, en la única final que había jugado hasta ahora, superado por el Barcelona.

Se repitió su historia y la del PSG, campeón por segundo año seguido y que se sobrepuso al tempranero gol que logró Kai Havertz pero que a la hora de juego neutralizó, de penalti, provocado por el español Christian Mosquera, Ousmane Dembelé, el Balón de oro del que no había noticias hasta ese momento.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!