Abren convocatoria para el logo oficial de la COP16 que se realizará en Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció la apertura del concurso nacional para el diseño del logo oficial de la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención sobre los Humedales, que tendrá a Panamá como país anfitrión del 7 al 15 de junio de 2028. La convocatoria estará abierta desde el 15 de octubre de 2026 y la fecha límite para recibir las propuestas será el 20 de noviembre de 2026.

Las propuestas deberán incorporar un concepto gráfico y un lema que transmitan la conexión entre los humedales como ecosistemas esenciales para la biodiversidad, las rutas migratorias de las especies y la posición geográfica de Panamá como puente natural entre las Américas. Asimismo, deberán construir una identidad visual que represente la riqueza de los humedales del país y proyecte internacionalmente el compromiso de Panamá con la conservación de estos ecosistemas fundamentales para la biodiversidad.

La iniciativa invita a profesionales del diseño gráfico y artistas visuales de nacionalidad panameña o extranjeros con residencia permanente en la República de Panamá a presentar propuestas creativas que representen la importancia de la conservación, protección y gestión sostenible de los humedales.

El diseño seleccionado será la imagen oficial del evento y se utilizará en materiales institucionales, publicaciones, campañas de comunicación, plataformas digitales, señalización y artículos promocionales relacionados con la COP16.

Como parte de los elementos centrales de la propuesta, los participantes deberán elegir un ave acuática representativa de alguno de los seis sitios Ramsar declarados por la República de Panamá ante la Convención sobre los Humedales: Complejo de Humedales de Matusagaratí, Humedal Bahía de Panamá, Golfo de Montijo, San San-Pond Sak, Punta Patiño y Damani-Guariviara.

Un jurado evaluará las propuestas con base en criterios de originalidad y creatividad, representación de la identidad ambiental, versatilidad y aplicabilidad técnica, claridad visual y capacidad de reproducción, así como coherencia conceptual.

Los interesados deberán enviar sus propuestas al correo electrónico [email protected], con el asunto: “Concurso Logo de la COP16 de la Convención sobre los Humedales”.

Para conocer más sobre las bases del concurso, exhortamos a los interesados a consultar el siguiente enlace: https://miambiente.gob.pa/concurso-de-logo-para-cop16/