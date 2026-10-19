Sinaproc mantiene las evaluaciones de daños en infraestructura

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), mantiene el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el balance preliminar, con corte al 18 de octubre a las 9:00 p. m., se han evaluado 8,920 viviendas y registrado 29,243 personas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Asimismo, se reportan afectaciones en 619 centros educativos y 42 instalaciones de salud a nivel nacional.

Como parte de la respuesta humanitaria, se han movilizado más de 188,592 libras de ayuda por vía aérea y 370 toneladas por vía terrestre, mientras que los registros operativos contabilizan 175 comunidades atendidas, reflejando el despliegue de asistencia hacia las poblaciones afectadas.

El informe también registra 55 albergues y 3,827 personas alojadas, cifras que continúan sujetas a actualización conforme se recibe y verifica información de las provincias afectadas.

En cuanto al balance de personas afectadas, se reportan 27 lesionados y una persona fallecida. Las evaluaciones también contemplan la identificación de personas en condición de vulnerabilidad, con el propósito de orientar la atención y priorizar las necesidades de la población.

SINAPROC continúa coordinando las acciones de evaluación, atención y seguimiento con las instituciones que integran el sistema de respuesta, mientras avanza la recopilación y validación de los datos reportados en las áreas impactadas.

La institución reitera la importancia de mantener la coordinación interinstitucional y la atención oportuna a las familias afectadas, así como de continuar fortaleciendo las acciones de recuperación y protección de la población.