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Accionistas dan luz verde a la unión entre WBD y Paramount

Published

3 horas atrás

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La fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance avanzó de manera significativa después de que los accionistas dieron su aprobación durante una reunión especial.

Con esta votación, Paramount está más cerca de finalizar la adquisición de WBD en un trato que se estima en 111 mil millones de dólares, lo que le permitiría tomar el control de un extenso portafolio de marcas, plataformas y estudios importantes en la industria.

Entre los activos que se incluyen están plataformas de streaming, canales de televisión y franquicias esenciales del entretenimiento global.

Pese a que la aprobación de los accionistass es un progreso significativo, la transacción aún debe pasar por procedimientos oficiales, como la validación de la votación y la autorización de los organismos reguladores. Ambas empresas esperan culimar el trato en 2026.

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