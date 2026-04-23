Se filtra «Avatar: La leyenda de Aang» meses antes de su estreno

La nueva película Avatar: La leyenda de Aang se filtró en Internet meses antes de su estreno oficial y acumuló millones de visualizaciones, causando un fuerte impacto tanto en la industria audiovisual como en Paramount.

La filtración se produjo el 12 de abril de 2026, cuando un usuario de redes sociales afirmó haber recibido la película completa por error a través de un correo electrónico asociado a Nickelodeon. Luego, el archivo comenzó a difundirse rápidamente en plataformas como X y páginas de descarga lo que contribuyó a su viralidad. En cuestión de días, más de 10 millones de personas podrían acceder al contenido de forma ilegal.

Por su parte, Paramount descartó un ciberataque y atribuyó el incidente a un error humano o una posible negligencia interna. Uno de los animadores del proyecto expresó que el equipo creativo quedó profundamente afectado, pues su intención era que la obra fuera disfrutada en salas de cine y no predistribuida.

La producción lamentó que tras años de trabajo, la película se distribuyera «como un caramelo» en las redes sociales, reflejando el descontento del equipo por la rápida difusión del contenido.

A pesar de la filtración, Paramount ha decidido mantener la fecha oficial de lanzamiento en streaming de la producción, titulada Avatar:La leyenda de Aang , fijada para el 9 de octubre de 2026. Sin embargo, aún no está claro cómo este acceso temprano podría afectar el rendimiento y las impresiones en la plataforma.