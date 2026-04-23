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Revelan motivo de fallecimiento en caso que involucra a D4vd

Published

3 horas atrás

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Nuevas informaciones han surgido en la investigación relacionada con el artista D4vd, después de que los expertos forenses del condado de Los Ángeles confirmaran el motivo de la muerte de la niña asociada al caso.

Informe forense tras meses de exámenes

Según el documento oficial, la joven perdió la vida a causa de diversas lesiones, conclusión que se alcanzó después de varios meses de análisis y revisiones por parte del equipo forense.

El médico responsable del informe resaltó la relevancia de hacer públicos estos hallazgos, tanto para la familia como para la sociedad, enfatizando la importancia de la claridad en este tipo de casos.

Un caso que permanece en investigación

El cuerpo de la joven fue encontrado en septiembre de 2025 dentro de un auto, en un descubrimiento que dio comienzo a una investigación de gran notoriedad.

Las autoridades pudieron determinar oficialmente la causa del deceso en diciembre de ese mismo año, mientras el proceso judicial sigue su camino.

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