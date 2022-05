Al menos ocho muertos dejó explosión en un hotel de La Habana

Al menos ocho personas murieron y unas 40 resultaron heridas este viernes en una potente explosión que causó daños en un tradicional hotel de La Habana, informaron las autoridades.

La explosión en el Hotel Saratoga, una estructura del siglo XIX en La Habana Vieja, aparentemente se debió a una fuga de gas, según la cuenta de Twitter de la oficina del presidente Miguel Díaz-Canel, quien acudió al lugar.

En la misma cuenta de la red social el director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, confirmó que hasta el momento han fallecido ocho personas.

El ministro de Salud nacional, José Ángel Portal, dijo a The Associated Press que en al menos dos hospitales habían recibido “hasta ahora” unos 40 heridos, cifra que estimó que podría aumentar ya que se sigue trabajando en la búsqueda de personas posiblemente atrapadas bajo los escombros. No dio detalles sobre las nacionalidades de los heridos.

Tanto el ministro como el presidente Díaz-Canel visitaron el Hospital Calixto García, adonde fueron trasladados la mayoría de los lesionados.

El periódico oficial Granma informó que según el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, todo indica que la explosión fue ocasionada por un accidente.