Rubén Blades se pronuncia sobre el futuro de Cuba

El cantante y compositor panameño Rubén Blades ha vuelto a provocar debate al hablar sobre la complicada situación que vive Cuba, en medio de recientes cambios y acercamientos políticos en la isla.

En un evento realizado en Austin, Texas, el artista afirmó que cualquier cambio en la dirección del país caribeño es una señal alentadora para quienes han presenciado las adversidades que afronta su gente. A su entender, la situación en Cuba está influenciada por aspectos históricos y políticos que han afectado de manera profunda a sus habitantes.

El también abogado calificó la circunstancia como “difícil”, indicando que la situación actual necesita apoyo para que el país pueda reorganizarse, especialmente en un entorno donde, según sus palabras, la oposición está restringida y el sistema enfrenta presión interna.

Blades también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la influencia de las potencias mundiales, haciendo una comparación entre el caso cubano y lo sucedido en Venezuela, y cuestionando las dinámicas de poder que, según él, tienden a repetirse en diferentes contextos políticos.

En medio de su reflexión, el salsero mencionó su canción Tiburón, subrayando que el término “imperialismo” no se limita a un único país, sino que puede aparecer en diversas naciones con influencia global.

Por último, el artista enfatizó que el futuro de Cuba debe ser determinado por su población, resaltando la necesidad de que cualquier cambio busque el bienestar del pueblo, tras largos años de dificultades económicas y sociales.