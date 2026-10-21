Alcalde de Colón apoya la realización de los desfiles patrios

El Alcalde de Colón apoya firmemente la celebración de los desfiles patrios del 5 de noviembre, argumentando que es posible mantener la solidaridad y al mismo tiempo honrar la patria.

Esta postura busca proteger la inversión económica que los estudiantes y las bandas independientes han realizado en sus uniformes e instrumentos musicales.

No obstante, el funcionario propone coordinar una ruta alternativa con las autoridades de seguridad