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Alcalde de Colón apoya la realización de los desfiles patrios

Published

13 horas atrás

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El Alcalde de Colón apoya firmemente la celebración de los desfiles patrios del 5 de noviembre, argumentando que es posible mantener la solidaridad y al mismo tiempo honrar la patria.

Esta postura busca proteger la inversión económica que los estudiantes y las bandas independientes han realizado en sus uniformes e instrumentos musicales.

No obstante, el funcionario propone coordinar una ruta alternativa con las autoridades de seguridad

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