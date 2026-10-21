Destinarán 100 millones de dólares para la recuperación económica

El gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo han lanzado un fondo de rescate económico de cien millones de dólares destinado a revitalizar los negocios golpeados por un reciente sismo, siendo la provincia de Herrera la región que sufrió mayores estragos.

Este programa facilita préstamos con tasas de interés reducidas y requisitos accesibles a través de instituciones financieras tradicionales para cubrir gastos operativos, salarios y reparaciones materiales.