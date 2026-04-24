Antonio Tercero González asumirá la dirección del Idaan

El presidente de la República, José Raúl Mulino, seleccionó a Antonio Manuel Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Esta escogencia se da por su experiencia como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), desde donde ejecuta proyectos clave.

La designación de Tercero González se dio dentro de una terna de candidatos al cargo elegida por la junta directiva del Idaan, y ahora corresponde pasar por el proceso de ratificación de la Asamblea Nacional.

González es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Latina de Panamá. Además, posee diplomados en Competencias Docentes Universitarias (Universidad Americana); en Redacción y Evaluación de Documentos Legales en la Gestión Pública (Universidad de Panamá) y en Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral (Universidad de Panamá).

Se ha desempeñado en varios cargos públicos como director ejecutivo, abogado asesor, y director de Administración y Finanzas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP); asistente de juez ejecutor en el Idaan; y hasta hoy secretario ejecutivo del Conades, donde está al frente de importantes proyectos de agua potable como la red de pozos a nivel nacional y los anillos hidráulicos de Panamá Centro y Panamá Este que permitirán garantizar agua potable en todo el distrito capital.

Tercero González también ocupó la posición de abogado asesor del Ministerio de Salud; director de Recursos Humanos, asesor legal, asistente de fiscal, secretario judicial y oficial en la Fiscalía General Electoral.