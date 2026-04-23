La asamblea aprueba exportar 90,000 quintales de café oro

El Consejo de Gabinete aprobó el decreto N.° 4-26 autorizando a la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios a realizar una convocatoria para la importación de 90,000 quintales de café oro, debido al desabastecimiento que enfrenta el país en estos momentos.

La medida surge luego una reunión sostenida el pasado 5 de marzo de 2026 con representantes de la cadena agroalimentaria del café, donde estuvieron presentes productores, intermediarios, exportadores, compradores y tostadores, quienes recomendaron la aprobación de este contingente para hacer frente al déficit existente.

El decreto establece que la importación podrá realizarse hasta el 30 de septiembre de 2026 y que el producto deberá ser identificado como materia prima, pagando un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del 3%.

Esta decisión también se respalda en la Resolución No. 001-2026 presentada previamente por la Comisión, la cual se basó en datos de producción correspondientes al periodo agrícola 2025-2026.

así como en el análisis de exportaciones e importaciones que evidenció que la producción nacional no será suficiente para abastecer la demanda de las empresas procesadoras.