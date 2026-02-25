Connect with us

Anuncian que el agua de La Tablas y Llano de Pierda es apta para consumo

Febrero honra la herencia guna: memoria, cultura y resistencia en Panamá

Mujer fallece tras ser atropellada en Las Tablas

Ministro Chapman dice estar tranquilo ante la reacción de China por los puertos

Inauguran el Café Presidente, para dar una segunda oportunidad a privados de libertad

El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población del corregimiento de Llano de Piedra y del distrito de Las Tablas que el agua potable que sale de sus grifos es apta para el consumo humano, luego de que un laboratorio externo certificara que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a la red hídrica de estos puntos, abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Esta medida es el resultado de un proceso coordinado y exhaustivo del Gobierno Nacional que se inició tras la detección de contaminación en el río La Villa, fuente de abastecimiento de agua en la zona.

El Minsa ahora se encuentra a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución de Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, a fin de validar las pruebas de laboratorio que realice el IDAAN antes de certificar que el agua es apta para el consumo humano en estos otros distritos.

