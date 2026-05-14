Capturan a sexto implicado en homicidio de comerciante en Chitré

Las Policía Nacional logró la captura del sexto sospechoso vinculado al asesinato de un comerciante, tras ejecutar un operativo de allanamiento en el sector de Juan Díaz.

Durante la intervención policial, se confiscaron equipos tecnológicos que servirán como evidencia clave para profundizar en el esclarecimiento de este crimen ocurrido en Chitré.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa, la cual ya ha logrado la detención de 5 individuos bajo medidas de detención provisional.