Apple anunció cambios en su liderazgo tras más de 10 años

TECNOLOGÍA
Apple anunció cambios en su liderazgo tras más de 10 años
Tim Cook, CEO de Apple, dejará su cargo tras más de una década al frente de la empresa de la manzana.
Cook ha dirigido la compañía durante los últimos 15 años desde que el fundador Steve Jobs falleció en 2011 y convirtiéndo se en una de las marcas más famosas del mundo.
Bajo su cargo Apple desarrolló productos como el IPads , Apple Watch y AirPods, ampliando su distribución en el mercado.
Su reemplazo John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, asumirá como CEO a partir del 1 de septiembre de este año.
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