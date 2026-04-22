Connect with us

TECNOLOGÍA

Apple anunció cambios en su liderazgo tras más de 10 años

TECNOLOGÍA

Open AI presenta la versión más potente de Codex

TECNOLOGÍA

Xbox muestra el primer vistazo de Metro 2039

TECNOLOGÍA

Anthropic presenta modelo de IA con funciones de ciberseguridad restringidas

TECNOLOGÍA

OpenAI centra su atención en usuarios empresariales ante la presión de Anthropic

TECNOLOGÍA

Apple anunció cambios en su liderazgo tras más de 10 años

Published

4 horas atrás

on

Tim Cook, CEO de Apple, dejará su cargo tras más de una década al frente de la empresa de la manzana.

Cook ha dirigido la compañía durante los últimos 15 años desde que el fundador Steve Jobs falleció en 2011 y convirtiéndo se en una de las marcas más famosas del mundo.

Bajo su cargo Apple desarrolló productos como el IPads , Apple Watch y AirPods, ampliando su distribución en el mercado.

Su reemplazo John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, asumirá como CEO a partir del 1 de septiembre de este año.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES21 mins atrás

Domingo de «Chacaldopollo» en el mercado san Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá invita este domingo 26 de abril al primer aniversario del Casco Peatonal. Habrá actividades familiares de...
NOTICIAS NACIONALES47 mins atrás

Meduca denuncia presunta red de corrupción que involucra a funcionarios y docentes

El Ministerio de Educación presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra...
DEPORTES INTERNACIONALES1 hora atrás

Jugadores del Milan, Inter y Juventus vinculados a escándalos de prostitución

Al menos 70 apellidos de jugadores figuran en la lista de «palabras clave» que utiliza la Fiscalía de Milán en...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

El IMA comercializará al contado el frijol chiricano

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, sostuvo una reunión con las asociaciones de productores...
POLÍTICA2 horas atrás

Situación del Coco Parque se remonta a los tiempo de la dictadura

Representante de San Francisco, Serena Vamvas, nos habla sobre la controversia en la recuperación del «Coco Parque». Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!