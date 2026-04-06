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Artemis II supera el récord de distancia del Apolo 13

Published

9 horas atrás

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La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsula Orión, de la misión Artemis II, alcanzó este récord a las 12:57 horas del este de Estados Unidos (16:57 GMT) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural.

«Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana», declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

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