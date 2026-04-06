NOTICIAS INTERNACIONALES

Israel dice haber matado al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria

34 mins atrás

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el lunes que Israel atacó la planta petroquímica de South Pars en Asaluyeh, Irán. Hizo el anuncio después de que Irán afirmara que la instalación había sido atacada.

Un ataque israelí en marzo contra las instalaciones de South Pars desencadenó importantes ataques iraníes contra la infraestructura de petróleo y gas en los estados árabes del Golfo.

El jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de división Majid Khademi, murió, según informaron los medios estatales iraníes. Israel se atribuyó la responsabilidad del asesinato el lunes. Katz declaró: «Los líderes iraníes viven con la sensación de ser un objetivo. Continuaremos persiguiéndolos uno por uno».

El ejército israelí también afirmó haber abatido al líder de la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Quds, Asghar Bakeri.

