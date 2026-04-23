ASEP investigará apagón en varios sectores de la capital

Ante el evento registrado en el sistema eléctrico la noche del 22 de abril, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció que mantiene seguimiento a la situación, que aún no ha sido aclarada.

El Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de ETESA, como operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del evento.

La ASEP velará por la debida verificación del incidente, el cumplimiento de la normativa y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.