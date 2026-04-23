Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

ASEP investigará apagón en varios sectores de la capital

NOTICIAS NACIONALES

Inspección técnica en las playas de Gorgona y Malibú

NOTICIAS NACIONALES

Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro

NOTICIAS NACIONALES

Inicia subsidio de combustible para otros sectores productivos

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino e industria pesquera acuerdan mecanismos para impulsar exportaciones

NOTICIAS NACIONALES

ASEP investigará apagón en varios sectores de la capital

Published

1 hora atrás

on

Ante el evento registrado en el sistema eléctrico la noche del 22 de abril, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció que mantiene seguimiento a la situación, que aún no ha sido aclarada.

El Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de ETESA, como operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del evento.

La ASEP velará por la debida verificación del incidente, el cumplimiento de la normativa y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!