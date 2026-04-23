Presidente Mulino e industria pesquera acuerdan mecanismos para impulsar exportaciones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con empresarios del sector pesquero de exportación, quienes presentaron una propuesta para incrementar el crecimiento del mercado, a través de la revisión y discusión de regulaciones para potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

La propuesta incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes. El objetivo es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector que, en el año 2025, generó exportaciones superiores a los 265 millones de balboas.

En 90 días, dicha mesa deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, que garantice la sostenibilidad del sistema, mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Durante la reunión de trabajo, el presidente Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (MICI) y Roberto Linares (MIDA); el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino; y el administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero e instruyó la creación de la comisión.

Luis Eduardo Camacho González, asesor legal de los empresarios, presentó el plan Panamá Azul Verificable que busca, entre otros puntos, la designación formal de enlaces técnicos por cada ministerio e institución competente, con disponibilidad para las sesiones, la apertura de un “data room” de flota, VMS, capturas, esfuerzo pesquero, exportaciones, sanciones y mercados. Además, la creación de un fondo de modernización pesquera verificable, orientado al fomento del desarrollo, optimización y cumplimiento del sector.

Los empresarios pesqueros, además, buscan la creación de un sistema propio de medición y verificación pesquera (MRV) entre el Estado y el sector, basado en ciencia independiente, asiento estructural de pesca y con set de datos públicos auditables.

Como resultado de esta mesa esperan como impacto inmediato el aumento de puestos de trabajo, crecimiento en mercados internacionales, mayor atracción de inversión nacional y extranjera, poseer una regulación con sistema MRV auditable que garantice la conservación real de los recursos marinos, así como el posicionamiento de Panamá como líder regional en pesca y acuicultura sostenible.