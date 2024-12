Asesinan al CEO de la mayor aseguradora de Estados Unidos

El director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros esta mañana en lo que la policía califica como un “ataque descarado y selectivo” en las afueras de un hotel de Manhattan donde la aseguradora de salud estaba celebrando una conferencia de inversores.

El ejecutivo de 50 años recibió un disparo alrededor de las 6:45 a.m. mientras caminaba solo hacia el New York Hilton Midtown desde un hotel cercano, dijo la policía. El pistolero parecía estar “al acecho durante varios minutos” antes de acercarse a Thompson por detrás y abrir fuego, dijo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. La policía aún no estableció un motivo.

“Mucha gente pasó junto al sospechoso, pero parecía esperar a su objetivo previsto”, dijo Tisch, y agregó que el tiroteo “no parece ser un acto de violencia al azar”.

Thompson recibió al menos un impacto en la espalda y otro en la pantorrilla, dijo Tisch. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El sospechoso, que vestía una sudadera con capucha y llevaba una mochila gris distintiva, huyó a pie por un callejón antes de montar una bicicleta eléctrica hasta Central Park, a unas pocas cuadras de distancia. El tirador estaba prófugo, lo que desencadenó una búsqueda que incluyó drones policiales, helicópteros y perros.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en los EE. UU. y administra la cobertura de seguro de salud para empleadores y programas de Medicaid financiados a nivel estatal y federal.