Ha sido una mañana atípica para los hinchas del Bayern Munich. Mientras recibían a Sadio Mané, Ryab Gravenberch, Noussair Mazraoui y Joshua Zirkzee, nuevos fichajes del equipo bávaro, el presidente del club confirma la salida del delantero poláco al FC Barcelona. Una noticia que estuvo latente en todo el mercado, pero tenían un pequeño porcentaje de esperanza que el delantero cumpliera su contrato.

“Hemos llegado a un acuerdo verbal con el Barcelona. Es bueno tener claridad para todas las partes. Robert es un jugador increíble y lo ganó todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos”. aseguró Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich.

Mientras muchas personas dormían habían 3 personas negociando por teléfono, para tratar de convencer a los representantes del Bayern, dejar salir a Robert al equipo cule. “Mateu Alemany, Hasan Salihamidžić y yo estuvimos hablando por teléfono sin parar el viernes hasta la medianoche para encontrar una buena solución para todas las partes. Al final, creo que todos salieron ganando”, Afirmó el agente de Lewandowski, Pini Zahavi.

Por otra parte el jugador fue a realizar su último entrenamiento y aprovechó en la sede deportiva para hacer una piña y poder así despedirse de sus ahora ex compañeros, antes de la presentación de la plantilla para la temporada 22/23, en el Allianz Arena.

“Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Algo así puede pasar incluso en casa. Quería mantenerme en forma y entrenar con los muchachos, otra vez” Aseguró el delantero. “Volveré (a Säbener Straße, sede del equipo) para despedirme debidamente de todos los empleados. Hoy no tuve mucho tiempo para eso” Terminó diciendo el Poláco de 33 años.

Ahora Robert se prepara para abordar un avión y sumarse a la pretemporada del FC BARCELONA, en el US TOUR 2022, que inicia en Miami, Florida, ante el Inter de Miami de David Beckham el 19 de Julio.

NO QUIEREN NADA CON EL ‘BICHO’ CRISTIANO RONALDO

Ante las preguntas de la prensa, por un posible interés por el jugador portugués el gerente deportivo salió a desviar rumores: “Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo, su éxito y su carrera. Pero una vez más: eso fue y no es un tema para nosotros” afirmó Hasan Salihamidžić.