ATLAPA implementará medidas preventivas en el Teatro Anayansi

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informa que, como parte de las inspecciones realizadas tras el reciente sismo, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) evaluó las instalaciones del Centro de Convenciones ATLAPA.

En atención a las recomendaciones técnicas de SINAPROC, se realizarán adecuaciones en el Teatro Anayansi. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal, las actividades en este espacio se suspenderán temporalmente mientras se ejecutan los trabajos.

Esta medida se limita exclusivamente al Teatro Anayansi y no representa un cierre general del recinto, por lo que el resto del Centro de Convenciones ATLAPA continúa operativo y mantiene el desarrollo de sus actividades en los demás espacios habilitados.

La administración de ATLAPA mantiene comunicación directa con los productores y organizadores que tienen eventos programados en el Teatro Anayansi, a fin de coordinar las acciones correspondientes.