Metro de Panamá mantiene suspendido el servicio

El Metro de Panamá anunció que el servicio comercial se mantiene suspendido en las Líneas 1 y 2 como medida preventiva, debido a la presencia de nuevas réplicas sísmicas mientras se llevan a cabo las evaluaciones de seguridad en la red ferroviaria.

Continuidad de las inspecciones técnicas

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores de inspección en las instalaciones iniciaron durante la noche de ayer y se extendieron durante la mañana de hoy. En estas jornadas participa personal técnico de la institución en conjunto con empresas contratistas.

Medida preventiva y seguimiento por canales oficiales

La suspensión temporal de las operaciones busca garantizar la seguridad del sistema mientras se completan las revisiones correspondientes. La entidad exhortó a todos los usuarios a permanecer atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá, a través de los cuales se emitirán actualizaciones sobre la condición de la infraestructura y cualquier decisión relacionada con la reanudación del servicio.