Atleta nigeriana es el primer doping de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio arrojaron hoy el primer caso de doping de la cita, que corresponde a la velocista nigeriana Blessing Okagbare.

La atleta de 32 años había logrado el pasaje a las semifinales de los 100 metros femeninos, pero fue suspendida en forma cautelar tras resultar positiva por hormonas de crecimiento en un control correspondiente al 19 de julio cuyo resultado se conoció hoy, según informó la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Okagbare había ganado su serie en esa disciplina, que otorgará los pasajes a la gran final por las medallas ese mismo día y de la cual quedó marginada.

La subcampeona olímpica de salto en largo en Pekín 2008 es el primer positivo de estos Juegos, de los que la propia AIU marginó a 18 atletas por no haber respetado los parámetros antidoping (no pudieron ser ubicados por los encargados de tomarles las muestras en tres oportunidades), de los cuales diez pertenecen a la delegación nigeriana entre los cuales no estaba incluida Okagbare. (ANSA).