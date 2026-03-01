ATTT comenzará operativo por regreso a clases

Con el objetivo de fiscalizar el flujo vehicular y salvaguardar la seguridad de los estudiantes en su retorno a clases el próximo 2 de marzo, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anuncia la ejecución de su plan estratégico de movilidad, que incluye inversiones de carriles, agilización vial y apoyo social.

Extensión de horario de inversión de carriles

Horario matutino

• 4:00 a.m. a 8:00 a.m. Autopista Arraiján – La Chorrera: desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga, en Arraiján.

• 4:00 a.m. a 9:00 a.m. Puente de las Américas: desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional.

Horario vespertino

• 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Puente de las Américas: desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico.

• 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Autopista Arraiján – La Chorrera: desde el Puente de Burunga hasta TCT en Vista Alegre.

Reactivación de inversión de carriles

• Vía Israel: En la mañana, de Atlapa a Multiplaza (06:00 a.m. a 08:00 a.m.).

• Av. Santa Elena: Desde Av. Cincuentenario hasta Vía Porras en horas de la mañana (06:00 a.m. a 09:00 a.m.) y en horas de la tarde en sentido contrario (04:00 p.m. a 07:00 p.m.).

Tarjetas escolares gratuitas y operativos

Con el propósito de facilitar el traslado de quienes ingresan por primera vez al sistema educativo, la ATTT ha puesto a disposición 5,000 tarjetas escolares totalmente gratuitas, cuya entrega iniciará este miércoles 25 de febrero de 2026.

Para asegurar un retorno a clases ordenado, la institución ha dispuesto un despliegue operativo integral. En la Avenida de los Mártires, se mantendrá un posicionamiento estratégico de inspectores para agilizar el flujo vehicular, mientras que en las zonas escolares, nuestro personal brindará asistencia directa a los peatones en los cruces de vías, priorizando siempre la seguridad de los estudiantes.

Mediante nuestras redes sociales oficiales, mantendremos una campaña informativa con el fin de compartir medidas preventivas y recomendaciones de seguridad, invitando a la ciudadanía a mantenerse conectada para un inicio de clases seguro para todos.