Inadeh formará el talento para el nuevo ‘hub’ logístico de Puerto Armuelles

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), ha iniciado el proceso de formación de la población de Puerto Armuelles, con miras hacia la próxima apertura del Muelle Multipropósitos que se construye en este corregimiento fronterizo, vital para los planes de reactivación económica del país y de la estrategia logística trazada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Este jueves, durante la quinta sesión del Gabinete Logístico, la directora del Inadeh, Yajaira Pitti, explicó al presidente Mulino que la sede regional de la institución en Puerto Armuelles ya ha matriculado a 5,600 porteños para 173 cursos técnicos iniciados desde el año pasado.

Lo anterior se enmarca en la iniciativa “Inadeh en Puerto Armuelles: Impulso a la Formación Logística y Portuaria”, con la cual se articula una oferta académica orientada a fortalecer competencias técnicas directamente vinculadas a la actividad marítima, portuaria y de servicios asociados.

Tras escuchar sobre los avances, el presidente Mulino fue enfático en que se debe impulsar la contratación de todo el capital humano que se gradúe de los cursos impartidos por el Inadeh, una vez entre en operación el muelle multipropósitos.

En la oferta del Inadeh destaca el curso de Mantenimiento de Motores Fuera de Borda, diseñado para atender las necesidades técnicas del sector marítimo y pesquero local

Otros cursos destacables son: Soldadura de plancha de acero al carbono, Procesamiento de frutas y vegetales, Repostería básica e Interpretación de planos de construcción y plomería, áreas que fortalecen tanto la industria como el emprendimiento local.

Para 2026, la planificación contempla ampliar la oferta con Artesanías manuales, Herrería ornamental y Técnicas de cocina básica, ampliando el impacto productivo en la región.

Por otro lado, la directora Pitti adelantó que ya se subió a Panamá Compra el pliego para la compra de simuladores pórticos, que serán instalados en aulas de Puerto Armuelles para los cursos de operador.

Este enfoque de la institución responde a una lógica clara: no puede existir desarrollo logístico sin talento técnico especializado.

Agregó Pitti que la formación profesional «debe anticiparse al desarrollo, no reaccionar a él. Estamos preparando a nuestra gente para que el crecimiento llegue con oportunidades reales para los propios habitantes de la región”.

Este impulso formativo se enmarca en la visión de desarrollo promovida por el presidente Mulino, orientada a fortalecer polos productivos fuera del eje tradicional y a convertir la logística en una palanca de crecimiento nacional. En esa hoja de ruta, el Inadeh se posiciona como el brazo técnico que garantiza que cada proyecto de inversión cuente con el recurso humano calificado que el país necesita.