Autoridad de Aduanas retiene cajas de bebidas alcohólicas

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) Zona Occidental, durante una diligencia de allanamiento en un local comercial ubicado dentro del cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica, se logró la retención de mercancía por presunto delito de contrabando.

En la acción se detectaron aproximadamente 2,033 cajas y 12 unidades adicionales de bebidas alcohólicas en presentación de latas, las cuales presuntamente serían trasladadas de manera irregular hacia territorio costarricense.