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Instituto Oncológico Nacional inaugura Sala de Cuidados Paliativos

Published

13 horas atrás

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Un espacio diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer. Panamá, 14 de abril de 2026.

El Instituto Oncológico Nacional (ION), en articulación con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), puso en funcionamiento las primeras habitaciones de su nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, un espacio diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas interinstitucionales, que fortalecen la red pública de atención y permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Indicó que la implementación de la sala ha sido progresiva y gradual, además de bien planificada, lo que permite evaluar cada caso y garantizar que los pacientes reciban la atención que requieren.

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