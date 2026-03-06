Autoridad Marítima emite un aviso de prevención a los buques de bandera panameña

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió el Aviso de Marina Mercante MMN-05/2026, mediante el cual establece una serie de medidas preventivas dirigidas a los buques que enarbolan bandera panameña y que operan o transitan en áreas cercanas a Irán, Israel, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, en respuesta al aumento de las tensiones geopolíticas en esa región.

La administración marítima panameña indicó que la medida forma parte del monitoreo permanente que mantiene sobre los riesgos que pueden afectar la seguridad de la navegación y el comercio marítimo internacional, particularmente en zonas estratégicas por donde transita una parte importante del suministro energético y del tráfico global de mercancías.

El aviso exhorta a capitanes, armadores y operadores de naves panameñas a reforzar los protocolos de seguridad a bordo, incrementar las medidas de vigilancia y elevar los niveles de protección establecidos en el Plan de Seguridad del Buque, de conformidad con las disposiciones internacionales aplicables. Asimismo, recomienda evaluar cuidadosamente las rutas de navegación y evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.