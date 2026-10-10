NOTICIAS NACIONALES
Autoridades dan primer reporte de afectaciones tras el sismo
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) coordina el traslado de asistencia humanitaria hacia las diversas regiones afectadas por el sismo, con el objetivo de brindar apoyo oportuno a las comunidades y familias impactadas.
Los equipos mantienen las coordinaciones y acciones de respuesta para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.
Reporte oficial de afectaciones:
Provincia de Veraguas
– 18 Residencias afectadas parciales/ totales
– 1 Rescate / lesiones menores
– 8 Centros de salud con afectaciones menores/parciales
– 35 escuelas afectadas mayoría en Mariato y Soná
– 3 Iglesias afectadas
– 3 Edificios gubernamentales (Municipio Mariato, Santiago e Inadeh de Soná)
– 3 Infraestructua viales: Mariato – Torio (hundimiento)/ Cańazas a altos de Ibalá (deslizamientos), Loma malena (hundimiento)
– 3 puentes en Soná, (Sobre río Caté sur de Soná, Sobre el río Cativé), Río Suay
– Albergues pendiente coordinación de gobiernos locales.
– 3 Corregimientos incomunicados / por colapsos de carreteras, Arena, Cacao y Quebro
Àreas más afectadas, Soná: Centro, Hicaco, Río Grande, Guarumal, San Lorenzo, Arrimadero
Mariato: Cativé, Arenas, Quebro y Cacao
Toda la provincia reporta sin luz ,agua ni internet
Provincia de Coclé:
– 50 Residencias afectadas
– 2 Hoteles afectaciones de consideración
– 17 Lesionados menores
– 2 Hospitales con afectaciones menores
– 2 escuelas afectadas
– 2 Iglesias afectadas
– 4 Edificios gubernamentales
– 0 Infraestructua Víal
– 1 Albergue para 8 familias afectadas (IFARUH de Penonomé)
– 1 puente peatonal en la interamericana Penonomé cabecera
Provincia Los Santos
– 14 Residencias afectadas parciales
– 5 Hoteles afectaciones parciales
– 6 Lesionados menores
– 4 Hospitales con afectaciones parciales (Tonosí, Anita Moreno, Joaquín Pablo, Pedasí)
– 22 escuelas afectadas
– 2 Iglesias afectadas
– 18 Edificios gubernamentales
– 3 Infraestructua Víal pedasi (Macaracas, de las tablas hacia tonosí)
– 4 puentes
– Afectaciones a 2 cuarteles de bomberos y 4 de la Policia Nacional
– Isla Caña reporta incremento de oleaje
– Albergues …
– 300 personas aprox. Evacuaron de Isla Caña hacia la comunidad de Caña por incremento del nivel del mar
– 5 Comunidades incomunicadas por afectación en puentes, carreteras y deslizamiento de tierra
Provincia de Panamá
– 4 PH con reportes de afectaciones menores a infraestructuras
– Hospitales y centros de salud evacuados
– Monitoreo de Niveles del mar por parte de estamentos de seguridad y emergencias
– Afectaciones menores a comercios
– Afectaciones a residencias en el Archipielago de las Perlas.
Provincia de Darién
– Afectaciones menores en infraestructuras al centro educativo de Zapayal
Provincia de Chiriquí
– 15 Residencias afectadas parciales/ 1 total
– 1 Centro de Salud
– 20 Centros educativos afectadas
– 3 Iglesias afectadas
– 0 Edificios gubernamentales
– 1 Infraestructua Víal
– 0 Albergues
– 1 Tanque de agua colapsado
– 1 potabilizadora con fisura
Provincia de Colón
– 1 Residencia unifamiliar afectadas parcial
– 8 Caserones
– 0 Lesionados
– 1 Hospitales con afectaciones parciales (San Juan)
– 0 escuelas afectadas
– 1Edificio gubernamental (Mercado Municipal)
– 1 Infraestructua Vial (Miguel de la Borda)
– 1 Puente (Miguel de la Borda)
– 0 Albergues
Provincia de Herrera
– 30 Residencias afectadas parciales/ Totales 2
– 1 Lesionados menores
– 2 Hospitales con afectaciones parciales (Nelson Collado, Cecilio Castillero)
– 48 escuelas afectadas
– 3 Iglesias afectadas
– 0 Edificios gubernamentales
– 1 Infraestructua Víal (Chitré – Las Minas) deslizamiento de tierra
– 0 Albergues
– 1 Comunidades incomunicadas
– 0 Víctimas
Provincia de Panamá Oeste
– 03 Residencias afectadas parciales
– 2 Lesionados menores
– 2 Centros de Salud afectaciones parciales
– 01 escuelas afectadas
– 2 Aglesias afectadas
– 1 Edificios gubernamentales