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Suspenden el simulacro nacional de evacuación prevista para el lunes

Published

12 horas atrás

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El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y demás organizaciones participantes que, debido al reciente sismo registrado en Panamá, se suspenden hasta nuevo aviso todas las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como el ejercicio de evacuación programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m.

Esta decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la población y mantener la atención en el monitoreo, la evaluación de posibles afectaciones y las acciones de respuesta ante la situación sísmica registrada en el país.

El SINAPROC agradece la comprensión y colaboración de todas las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a los preparativos de esta iniciativa nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de SINAPROC.

Reiteramos a la población la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada mediante fuentes oficiales.

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