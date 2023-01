Autoridades de Auckland declaran estado de emergencia tras lluvias torrenciales

La autoridades de la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, Auckland, han declarado el pasado viernes 27 de enero, estado de emergencia como consecuencias de las fuertes lluvias que azotan a varias zonas del país.

Las inundaciones provocadas por los fuertes torrenciales han causado grandes daños en algunas estructuras de la ciudad, además han obligado al cierre temporal del aeropuerto.

En un comunicado el alcalde de Auckland, Wayne Brown indicó que “Esta declaración refleja la extensión del daño, evacuaciones e interrupciones causadas por el tiempo grave”, Brown agregó “Permite a los servicios de emergencia tener los recursos y poderes adicionales para poder ayudar a la población de Auckland”.

En vídeos publicados en las distintas redes sociales, se puede visualizar las calles, supermercados y parte de una terminal del aeropuerto inundados a consecuencia de las fuertes precipitaciones de los últimos días.

Al menos tres personas han muerto y otra más ha desaparecido por las fuertes lluvias e inundaciones; Por su parte las autoridades encargadas informaron del hallazgo de un cadáver, sin embargo, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar si se trata de una muerte causada por el temporal.

El gobierno de Nueva Zelanda anunció que destinará un total de 65, 000 mil dólares para ayudar a las comunidades afectadas por el mal tiempo, por el momento su prioridad es rescatar a aquellas personas que se encuentran en peligro, además de brindar un refugio seguro para los damnificados.

Según el servicio meteorológico se espera que las lluvias continúen cayendo durante los próximos días en esta ciudad de 1,5 millones de personas, situada en la Isla Norte.

The flooding of Auckland is terrifying. The loss of lives and homes, heartbreaking. This is what climate change looks like.

There is no time to wait. #ActOnClimate #climate #energy #renewables #biodiversity #GreenNewDeal pic.twitter.com/CUpSrxbEVH

— Mike Hudema (@MikeHudema) January 28, 2023