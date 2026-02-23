Inspeccionan obra de restauración de la Iglesia de Portobelo

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, realizó un recorrido de inspección por las obras de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, la Capilla San Juan de Dios y su entorno, donde conoció de primera mano los avances técnicos y patrimoniales que se ejecutan en este importante proyecto cultural impulsado por el Gobierno Nacional.

Durante la visita, la ministra sostuvo encuentros con el equipo técnico, el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarria, y la comunidad, verificando el progreso de las intervenciones y reafirmando el compromiso institucional con la conservación del patrimonio histórico, religioso y cultural de Panamá.

El proyecto es desarrollado bajo la supervisión del alto comisionado Ricardo Gago, designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien presentó un informe comunitario detallando los avances alcanzados en cada componente de la restauración.

Gago, destacó que la iniciativa responde a una visión integral que busca rescatar el valor histórico del santuario y fortalecer la identidad cultural y espiritual de Portobelo, manteniendo un proceso transparente y cercano a la ciudadanía.

La intervención contempla la recuperación arquitectónica del complejo histórico, integrando obras de conservación estructural, adecuaciones funcionales y nuevos espacios culturales que permitirán dinamizar la actividad turística y educativa del distrito.

La ministra Herrera recorrió las distintas áreas intervenidas, constatando el cumplimiento de los estándares técnicos de conservación y resaltando la importancia de preservar estos espacios como legado para las futuras generaciones.

Uno de los puntos inspeccionados fue la construcción del nuevo gazebo. Tras la demolición de la antigua estructura, se han ejecutado 13 zapatas excavadas y vaciadas, 13 pedestales estructurales, así como el vaciado total de vigas sísmicas y del piso de concreto.

Durante las excavaciones realizadas el pasado 12 de enero se descubrió un muro antiguo, situación que obligó a suspender temporalmente los trabajos, para realizar los estudios pertinentes para su recuperación.

La Dirección de Patrimonio Cultural ordenó su protección inmediata y se modificó el diseño estructural para garantizar la preservación del hallazgo arqueológico.

En la Capilla San Juan de Dios, cuyos planos fueron aprobados el 27 de enero, la ministra verificó el inicio de los trabajos de restauración, que incluyen el desmonte controlado de aires acondicionados, retiro de ventanales, desmontaje de pisos de madera y la eliminación de elementos no compatibles con el carácter patrimonial original del inmueble.

Asimismo, se realizaron excavaciones internas, vaciado de zapatas y construcción de pedestales para el nuevo coro, además de la instalación de andamios para trabajos de cubierta y la próxima limpieza de los muros exteriores.

Durante el recorrido también se presentó el guion museológico del futuro museo Hospitalitas Civitas, que estará ubicado dentro de la capilla y ampliará la oferta cultural del sitio histórico.

En la Iglesia San Felipe, la ministra conoció los avances relacionados con la aprobación definitiva de los diseños y planos de restauración, lo que permitió iniciar la demolición de una edificación contigua para construir nuevas áreas administrativas, sanitarias y de depósito.

Los trabajos actuales incluyen un proceso técnico especializado de limpieza y conservación de muros mediante técnicas manuales, fumigación contra hongos, lavado especializado, sellado de grietas y aplicación de pintura a base de cal, material tradicional que garantiza la correcta respiración de las estructuras históricas.

Como parte del fortalecimiento artístico del santuario, se desarrollan nuevos retablos cuyo diseño fue presentado a la comunidad. Para ello, se realizó una visita técnica al Taller Martínez, en Horche, España, donde se evaluaron los avances de estas piezas que aportarán mayor valor estético y espiritual al templo.

Además, en las próximas semanas se procederá con la reconstrucción del coro en madera, respetando los criterios de conservación patrimonial.

Las autoridades informaron que continuarán realizando informes públicos los últimos domingos de cada mes, garantizando la participación ciudadana y la transparencia del proyecto.

Al finalizar el encuentro comunitario, el Alto Comisionado reiteró su llamado a la confianza, unidad y oración para que esta obra continúe desarrollándose conforme a los más altos estándares técnicos y patrimoniales.