Denuncian mal estado de escuela en Darién

A menos de 10 días para el inicio del año escolar, los padres de familia de la escuela marcos media ambulo, en el distrito de Jaqué, provincia de Darién, denuncian el pésimo estado en el que se encuentra el plantel donde deberían recibir clases sus hijos a partir del 2 de marzo. desde ya manifiestan que no enviaran a sus hijos a la escuela de mantenerse el pésimo estado del plantel.

Esta no es una queja nueva, ya que el año pasado los acudientes realizaron una protesta que incluyó impedir el despegue de una aeronave en la pista de jaqué, como medida de presión para exigir respuestas del ministerio de educación.