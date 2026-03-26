Avanza auditoría ambiental en el proyecto minero

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Avanza auditoría ambiental en el proyecto minero
Alejandro Ramírez, biólogo de Cobre Panamá, habló sobre la auditoría ambiental que se realiza en el proyecto minero en Donoso.
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