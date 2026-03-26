Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Avanza auditoría ambiental en el proyecto minero

NOTICIAS NACIONALES

Mizrachi denuncioa que recursos de los impuestos no están llegando a las alcaldías

NOTICIAS NACIONALES

Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá expresa su respaldo a la ARAP

NOTICIAS NACIONALES

Bomberos confirman un muerto en el incendio de Río Abajo

NOTICIAS NACIONALES

Presidente Mulino inaugura la Escuela República de Venezuela

NOTICIAS NACIONALES

Avanza auditoría ambiental en el proyecto minero

Published

14 horas atrás

on

Alejandro Ramírez, biólogo de Cobre Panamá, habló sobre la auditoría ambiental que se realiza en el proyecto minero en Donoso.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO13 horas atrás

Accionistas de Warner Bros. Discovery votarán posible venta a Paramount Skydance

El porvenir de Warner Bros. Discovery podría aclararse en breve. La empresa ha convocado a sus accionistas para una reunión...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Mizrachi denuncioa que recursos de los impuestos no están llegando a las alcaldías

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, denunció que los recursos del impuesto de bien inmueble no están llegando a las alcaldías...
NOTICIAS INTERNACIONALES14 horas atrás

Joven española Noelia Castillo recibe la eutanasia tras una larga batalla legal

La joven Noelia Castillo ha fallecido este jueves a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere...
TECNOLOGÍA14 horas atrás

Microsoft ofrece apoyo al sector sin fines de lucro

Al dar la bienvenida a más de 1500 líderes de organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo a...
POLÍTICA14 horas atrás

Serán 35 aspirantes a Defensor del Pueblo en la fase decisiva

El Diputado Camacho confirmó que serán 35 los aspirantes a Defensor del Pueblo que entrarán en fase decisiva. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!